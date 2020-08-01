يوفنتوس يحتفل باللقب 36 أمام روما في الدوري الإيطالي.. الليلة

يستضيف فريق يوفنتوس نظيره روما، اليوم، السبت، في تمام التاسعة إلا ربع مساءً، ضمن منافسات الأسبوع رقم 38 والأخير من الدوري الإيطالي.









وحسم يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي، للمرة التاسعة على التوالي، قبل نهاية المسابقة بجولتين، والـ36 في تاريخه.









كما حسم جميع مراكز المشاركات الأوروبية، وهبط فريقا سبال وبريشيا إلى دوري الدرجة الثانية ويتبقى الفريق الثالث الذي سيرافقهما، حيث يحتل جنوى المركز 17 بفارق نقطة واحدة عن ليتشي.









ويتصدر يوفنتوس بطل الكالتشيو جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي برصيد 83 نقطة، بينما يأتي روما في المركز الخامس برصيد 67 نقطة.







