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رياضة

ديمبلي وويليان.. أوباميانج يحدد شروطه من أجل تجديد عقده مع أرسنال

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:59 م
أوباميانج
أوباميانج
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إسماعيل محمود
وضع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال الإنجليزي، عدة شروط أمام إدارة فريقه وذلك من أجل تجديد عقده والبقاء مع النادي اللندني.

وينتهي عقد أوباميانج مع ارسنال بنهاية الموسم المقبل، وترغب إدارة نادي ارسنال في تجديد عقده حيث أنه النجم الأول لفريق المدفعجية.

وذكر موقع لو 10 سبورت الفرنسي، أن أوباميانج اشترط على إدارة ارسنال  التعاقد مع صفقات قوية للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل حتى يجدد عقده مع الفريق مع الفريق.

وأضاف التقرير أن أوباميانج رشح الفرنسي عثمان ديمبلي جناح نادي برشلونة ، والبرازيلي ويليان جناح نادي تشيلسي  على إدارة ناديه، من أجل التعاقد معهما في فترة الانتقالات الصيفية.

وقاد أوباميانج فريقه أرسنال للتتويج بلقب بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمس السبت على حساب تشيلسي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل هدفي فريقه 
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