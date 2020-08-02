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رياضة

مدير منتخبات اليد يكشف برنامج الفراعنة المعدل استعدادا للمونديال

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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عمرو الحلواني
كشف كابتن علاء السيد مدير المنتخبات الوطنية في اتحاد اليد عن أهم ملامح برنامج المنتخب استعدادا للمونديال بعد عطلة طويلة وخسائر أكبر بسبب كورونا.


وقال السيد إن منتخبنا تضرر بسبب توقف النشاط وضياع فتره تدريبية مهمه للغاية فى عمر المنتخب الذى سيمثل مصر فى بطولة العالم ، وأهم الخسائر : فقدان 15 مباراة رسميه ووديه بسبب تأجيل الاولمبياد وهى المحطه المهمه فى تطوير أداء اللاعبين كفريق ، كما أن التعويض بمباريات ودية قوية صعب بسبب ازدحام الاجنده الدوليه الفتره القادمه بعد قيام الاتحاد الاوربى باستغلال الأسابيع الدوليه لاقامه تصفياته القارية، وإقامة نهائيات بطوله أوروبا للانديه العام الماضى فى اجنده هذا العام فى شهر ديسمبر ، و انشغال العديد من الفرق الاوروبيه بتصفيات قارية قبل بطوله العالم وحتي ايام قبل انطلاق المونديال وهذا يقلل من فرص اقامة وديات قبل البطوله .. وايضا سنواجه مشاكل في امكانية ضم بعض المحترفين مثل لاعبنا الدولى يحيى خالد المحترف في فيسبرم سوى لانشغاله بنهائيات بطولة أوروبا وسيكون انضمامه في وقت متأخر.


وأوضح الكابتن علاء السيد أنه رغم الصعوبات الكبيرة والعراقيل, إلا أن الطموح يفوق التحديات والروح القتالية للاعبين هى ما يعول عليه الاتحاد المصرى لتعويض فترة التوقف.


وكشف السيد أن إعداد المنتخب في ظل ضيق الوقت سيتم تقسيمه إلي ثلاث مراحل ، الفتره الأولى من ٨ اغسطس إلى ٢٤ سبتمبر وتشمل ٦ اسابيع متتالية خلال معسكر مغلق بمدينة الغردقة ، ثم تنطلق المرحلة الثانية من ١٥ أكتوبر إلى ٨ نوفمبر ولمدة ٣ اسابيع يتخللها ٤ مباريات ودية جاري الاتفاق عليها وينضم فى الاسبوع الاخير منها المحترفون ، أما الفتره الاخيره تشمل ٦ اسابيع قبل كأس العالم بداية من اول ديسمبر وحتى ١٣ يناير ، ينضم فيها المحترفون آخر أسبوعين ويتخللها ٦ مباريات ودية.
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