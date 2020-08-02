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أخبار العالم

مقتل اثنين وإصابة 20 في هجوم مسلح على سجن بأفغانستان

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:45 م
هجوم مسلح في أفغانستان
هجوم مسلح في أفغانستان
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القسم الخارجي
أعلنت مصادر أفغانية، اليوم الأحد، عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين على الأقل جراء وقوع انفجارات واشتباكات أمام مجمع سجون في مدينة جلال آباد شرق البلاد.


وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار عطاء الله خوجاني إن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة سجن جلال آباد، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 18، مع ورود تقارير عن تسلل مسلحين مجهولين إلى الطابق الأعلى من المبنى لاحقا، حسب قناة "طبوع نيوز" الأفغانية.


وأشارت شهود عيان إلى أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى قتيلين و20 جريحا، موضحين أن تفجير سيارة مفخخة مهد طريقا أمام المسلحين لاقتحام السجن، حيث تدور اشتباكات حاليا بينهم وبين قوات الأمن.


من جانبها، نقلت وكالة "رويترز" عن عضو المجلس الإقليمي سهراب قادري إن قنبلتين على الأقل انفجرتا في الموقع عقب الهجوم بالسيارة المفخخة، مؤكدا أن اشتباكات عنيفة مستمرة وأسفرت حتى الآن عن إصابة 20 شخصا على الأقل.


ولم تتبنَ أي جهة هذا الهجوم حتى الآن، ونفت حركة "طالبان" وجود أي علاقة لها بما حصل.
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