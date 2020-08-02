بعد الانتهاء من مناسك الحج.. رحلات العودة تبدأ صباح الغد





تبدأ صباح الغد " الإثنين " رحلات العودة الداخلية للحجاج بعد الإنتهاء من تادية المشاعر الخاصة بشعيرة الحج لهذا العام في ظل الإجراءات الاستثنائية التي حددتها وطبقتها السلطات السعودية نظرا لجائحة كورونا التي تضرب العالم .





جدير بالذكر ان حجاج عام كورونا جميعهم كانوا من داخل المملكة لذا فإن الرحلات التي سيقوم بها الطيران السعودي رحلات داخلية حيث يعود كل حاج الي مكانه الذي أتي منه.





وفي سياق متصل فقد أكد عصام فؤاد نور ، مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، أن العمل في جميع القطاعات والمواقع التشغيلية في المشاعر المقدسة والمطارات يتم على قدم وساق ، لافتا إلى أن الجميع يعمل بكامل طاقاته استعدادا لتقديم الخدمات وتسهيل الإجراءات.





يُشار إلى أن عدد رحلات حجاج الداخل هذا العام بلغ 25 رحلة للقدوم والمغادرة، وذلك من وإلى الوجهات التالية: الرياض، المدينة المنورة، الوجه، الدمام، القصيم، أبها، جيزان، تبوك.