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أخبار العالم

حج 2020.. صفر إصابات كورونا في المشاعر المقدسة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:57 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
وجه ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة الي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتهنئته علي نجاح موسم الحج لهذا العام.

وأوضح ولي العهد الكويتي في رسالته أن نجاح موسم الحج لهذا العام تحقق بفضل الله ثم بفضل الجهود الحثيثة التي قدمتها الحكومة السعودية برعاية كريمة من الملك سلمان علي حد تعبيره.


أكدت وزارة الصحة السعودية، عدم تسجيل أي إصابات في المشاعر المقدسة، بينما سجلت المملكة 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلنت تسجيل 30 حالة وفاة جراء الفيروس المستجد، بينما شهدت المملكة مزيدا من حالات التعافي.

وأفادت بتسجيل 2533 حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 240,081.

وكانت الوزارة أكدت، أمس السبت أيضا، أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا بين الحجاج حتى الآن، مضيفة أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن.

في حين أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها السعودية في موسم الحج الحالي، من أجل حماية الحجاج، وتفادي انتقال العدوى.

يذكر أن وزارة الصحة كانت أعلنت سابقا أن نسبة الشفاء بين حالات مرضى الفيروس التاجي في المملكة بلغت نحو 85%.

وعلى مدى الأشهر الماضية، حذرت الوزارة بشكل مستمر من إهمال إجراءات الوقاية من الفيروس، وشددت على ضرورة وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والتجمعات وغسل اليدين.


كما أطلقت العديد من المبادرات والخدمات بهدف مساعدة المواطنين على مواجهة تلك الجائحة التي طالت نحو 17 مليون إنسان حول العالم منذ ظهورها لأول مرة في مدينة ووهان وسط الصين.


ولفت حج العام الجاري أنظار وسائل الإعلام الدولية، لا سيما طواف الحجاج بالكعبة المشرَّفة وسط معايير صارمة للتباعد بينهم ضمن الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد.


حيث قالت الصحف أن الوباء طبع الحج والأعياد بإجراءاته مثل سائر أنماط الحياة العامة في كل أنحاء العالم، إلا أن رجال الأمن السعوديين زاحموه في ميادين الحج في المسجد الحرام، والمشاعر المقدسة في منى ومزدلفة وعرفات، فالتقطت كاميرات المصورين مشاهد خدمتهم الحجاج أمام الكعبة، وأثناء رمي الجمرات، وغيرهما.

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