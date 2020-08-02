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رياضة

ياسر إبراهيم يبدأ جلسات العلاج الطبيعي في الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:21 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
بدأ ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي للتخلص من الإصابة. 

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن اللاعب أدى جلسة علاج طبيعي في الجيم، مع أداء تدريبات حركة خفيفة تمهيدًا للمرحلة المقبلة من البرنامج. 

كان ياسر إبراهيم قد تعرض للإصابة بجزع في مفصل الكاحل خلال مشاركته في مباراة الجونة الودية الأخيرة. 

واستأنف الفريق تدريباته، اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لارتباطاته المقبلة، حيث يستعيد منافساته ببطولة الدوري يوم 9 أغسطس الجاري بمواجهة إنبي، بعد توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وكذلك منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

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