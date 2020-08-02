مطار شرم الشيخ يستقبل 11 رحلة طيران من أوكرانيا وبيلاروسيا

استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اليوم، 10 رحلات جوية من دولة اوكرانيا على متنها 2098 راكب ورحلة واحدة من بيلا روسيا على متنها 188 راكب وسجل مطار شرم الشيخ الدولى فى ظل الاجراءات الاحترازية عدم وجود اية حالة اشتباة لفيرس كورونا.





كما شهدت مدينة شرم الشيخ تدفق الحافلات السياحية علي مدينة شرم الشيخ والتي تقل سياح من القاهرة وكافة المحافظات لقضاء عطلة عيد الاضحى المبارك بمدينة شرم الشيخ .





وشكلت الحافلات القادمة بالسياح طابور طويل عند بوابة كمين راس محمد علي بعد 15 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ.





ودعا عدد من المهتمين بالسياحة بسرعة إجراءات الدخول مع تطبيق الإجراءات الاحترازيه للوقاية من فيروس كورونا.





وقال احمد غباشي رئيس ائتلاف دعم السياحة بشرم الشيخ إنه القادمين يتفهمون ضرورة الكشف عليهم بالكواشف الحرارية وكذلك الإجراءات الامنية، مشيرا الي ان تلك الإجراءات بمدخل عيون موسي ومدخل مدينة شرم الشيخ فقط ونصح القادمين بعدم القدوم بسيارات الدفع الرباعي لانها تمنع بداية من نفق الشهيد احمد حمدي لدواعي امنية.



