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فن

في حضور دينا الشربيني.. شاهد.. كواليس "يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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سيد احمد - محمد صبحى - عمرو السيد
ينشر موقع صدى البلد، مجموعة من الصور التي تم إلتقاطها من كواليس أغنية "يا بلدنا الحلوة" الذي طرحه الهضبة عمرو دياب منذ أيام لصالح إحدى شركات المحمول الكبرى، وحقق نجاحا كبيرا.

وظهرت في الصور الفنانة دينا الشربيني التي حرصت على التواجد في تصوير الأغنية التي كتب كلماتها  تامر حسين، ولحنها عزيز الشافعي، ووزعها طارق مدكور.

يا بلدنا الحلوة من إخراج طارق العريان وعودته للعمل مع عمرو دياب بعد 25 عامًا منذ آخر كليب جمعهما وهو "راجعين" عام 1995، وظهر عمرو دياب بالكليب في العديد من الأماكن السياحية في مصر وتواجد على مركب بنهر النيل، حيث أبرز جمال مصر المتأصل في حضارتها ومبانيها التاريخية.
في حضور دينا الشربيني.. شاهد.. كواليس "يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب
في حضور دينا الشربيني.. شاهد.. كواليس "يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب
في حضور دينا الشربيني.. شاهد.. كواليس "يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب
في حضور دينا الشربيني.. شاهد.. كواليس "يا بلدنا يا حلوة" لـ عمرو دياب
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