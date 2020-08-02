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مرأة

حساسية الصوف .. 6 مخاطر تعرضك للإصابة بها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:41 م
اسماء محمد
قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه فى عيد الاضحى يقوم المسلمون بذبح الأضاحى والتى تكون فى اغلب الحالات من الخراف مما يتسبب فى معاناة البعض من حساسية الصوف .


وأضاف "بدران" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك مجموعة من العوامل تتسبب فى ظهور أعراض الحساسية لدى المصابين بها، أبرزها:


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- الاحتكاك بالخروف وملامسته
- تلوث هواء المنزل بالصوف او استنشاق رائحته 
- العمل فى تصنيع الصوف
- استخدامات الملابس المصنوعة من الصوف
- النوم أو الجلوس على فراء الصوف 
- الاستخدامات المتعددة للفراء الطبي أو مادة اللونين.


وأشار "بدران" إلى أن حساسية  الصوف قد تظهر فى صورة  حساسية جلدية تلامسية  على هيئة طفح أو حكة أو تورم الجلد واحمراره  خاصة فى الوجه  واليدين  والذراعين ، وتظهر هذه الأعراض بعد عدة ساعات من التعرض للصوف أو بعد عدة أيام.

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