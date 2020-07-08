استشاري حساسية ومناعة: مصر آمنة من عدوى الطاعون.. فيديو

قال أمجد الحداد أستشاري الحساسية والمناعة ، إن وباء الطاعون يتم نقله عن طريق أنواع معينة من الفئران والقوارض أو عن طريق أكل هذه الفئران مثل ما حدث في الصين .





وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الطاعون متواجد منذ زمن وكان من الممكن ان تأتي منه اوبئة وتنتقل إلى الإنسان وتقوم بالانتشار بعد ذلك وهذا لا يحدث الآن .





، أن من الضروري أن ننتبه ونتوخى الحذر لأنه بدأ يظهر في الصين ولم نصل الى ان نقول عنه انه له درجة وبائية . وأوضح أمجد الحداد ننتبهونتوخىلأنه





وتابع : أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه عند ظهور أى حالة جديدة منة ستقوم بالإعلان حتى تقوم الدول بتوخي الحذر .





واستكمل : أن مصر يوجد بها شبكة ترصد للاوبئة قوية ولا يوجد منه اى حالات في مصر واكد على ان الوضع تحت السيطرة حتى في الصين .







