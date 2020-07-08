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توك شو

استشاري حساسية ومناعة: مصر آمنة من عدوى الطاعون.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:48 م
الفئران
الفئران
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إبراهيم القادري
قال أمجد الحداد أستشاري الحساسية والمناعة ، إن وباء الطاعون يتم نقله عن طريق أنواع معينة من الفئران والقوارض أو عن طريق أكل هذه الفئران مثل ما حدث في الصين .

وأضاف أمجد الحداد خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن الطاعون متواجد منذ زمن وكان من الممكن ان تأتي منه اوبئة وتنتقل إلى الإنسان وتقوم بالانتشار بعد ذلك وهذا لا يحدث الآن .

وأوضح أمجد الحداد ، أن من الضروري أن ننتبه ونتوخى الحذر لأنه بدأ يظهر في الصين ولم نصل الى ان نقول عنه انه له درجة وبائية .

وتابع : أن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه عند ظهور أى حالة جديدة منة ستقوم بالإعلان حتى تقوم الدول بتوخي الحذر .

واستكمل : أن مصر يوجد بها شبكة ترصد للاوبئة قوية ولا يوجد منه اى حالات في مصر واكد على ان الوضع تحت السيطرة حتى في الصين .


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