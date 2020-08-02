خطوات التسجيل الإلكتروني لمرحلة الدراسات العليا بجامعة القناة

أعلنت جامعة قناة السويس عن فتح باب التقدم للتسجيل الالكتروني لمرحلة الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه ) للعام الجامعي 2020/2021 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4/8/2020 وحتي يوم الخميس الموافق1/10/2020 بشرط استيفاء متطلبات التسجيل المتاحة علي موقع الجامعة.









وأكدت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لصدي البلد انه يتم التسجيل الكترونيًا من خلال الرابط:









ولتحميل خطوات التسجيل الإلكتروني https://youtu.be/isCEXvQi-9Q .









وللمساعدة في تنفيذ اجراءات التسجيل الالكتروني يمكن للطلاب التوجه الي وحدة تكنولوجيا المعلومات (IT) بكلياتهم او التوجه إلي وحدة تكنولوجيا المعلومات بالمكتبة المركزية بالجامعة.









وشددت الجامعة على ان التسجيل الكترونيًا وورقيًا ولا يعتد بأي منهما علي حدة.









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