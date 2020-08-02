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حوادث

مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارة بشجرة بطريق الزقازيق الزراعي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:30 م
حادث - ارشيفية
حادث - ارشيفية
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انجي هيبة
لقيت فتاة مصرعها، وأصيب ٤ آخرين جراء تصادم  سيارة ملاكي بشجرة، وقع بطريق الزقازيق الزراعي امام كوبري ابو عيادة بين القصاصين والتل الكبير، اليوم الاحد ، ثالث أيام عيد الاضحى المبارك.

تلقي مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بطريق الزقازيق الزراعي امام كوبري ابو عيادة بين القصاصين والتل الكبي ، مما أدى الي مصرع هدير عادل علي علي ٣٤ سنة بالمحطة الجديدة بمحافظة الاسماعيلية، توفت مكان الحادث ونقلت الي مشرحة التل الكبير.


ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف، بنقل ٤ مصابين  بجروح قطعية واشتباه بكسور في اليدين والقدمين والضلوع وكدمات مختلفة، إلى المستشفي لتلقي العلاج.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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