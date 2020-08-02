مصرع وإصابة 5 في حادث تصادم سيارة بشجرة بطريق الزقازيق الزراعي

لقيت فتاة مصرعها، وأصيب ٤ آخرين جراء تصادم سيارة ملاكي بشجرة، وقع

امام كوبري ابو عيادة بين القصاصين والتل الكبير، اليوم الاحد ، ثالث أيام عيد الاضحى المبارك.





تلقي مدير امن الاسماعيلية، اخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بشجرة بطريق الزقازيق الزراعي امام كوبري ابو عيادة بين القصاصين والتل الكبي ، مما أدى الي مصرع هدير عادل علي علي ٣٤ سنة بالمحطة الجديدة بمحافظة الاسماعيلية، توفت مكان الحادث ونقلت الي مشرحة التل الكبير.









ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف، بنقل ٤ مصابين بجروح قطعية واشتباه بكسور في اليدين والقدمين والضلوع وكدمات مختلفة، إلى المستشفي لتلقي العلاج.





تم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



