إصابة ٤ أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية بورسعيد





ووجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الاسعاف بمحافظة الاسماعيلية بنقل المصابين الي مستشفي الاسماعيلية العام لتلقي العلاج اللازم.





وكشفت مصادر طبية ان المصابين هم السيد محمد عبد الله ٥٨ سنة، والمصاب باشتباه كسر بالزراع الايسر، ومحمد السيد محمد ٢٤ سنة، جرح قطعي بالاذن اليسري وسحجات، جنا السيد محمد ٧ سنوات، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد عبد الرحمن محمد مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.





تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق في اسباب وقوع الحادث.





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