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سيارات

اتبع هذه النصائح لحماية إطارات السيارة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
نشهد الان ارتفاع شديد في درجات الحرارة في فصل الصيف وتتأثر اجزاء السيارة الحيوية بالسلب  كما تعد الإطارات أكثر الأجزاء عرضة للتأثر بالعوامل الخارجية ودرجات الحرارة العالية

وقدم بيير جرانزوتو مدير عام سيارات الركوب ونائب رئيس ميشلان لمنطقة أفريقيا والهند والعالم العربي بعض النصائح الهامة للحفاظ على الإطارات خاصة في فصل الصيف وهي كالتالي :

-يجب الفحص المنتظم لإطارات السيارة بالإضافة إلى الإطار الاحتياطي من الأمور الهامة التي يجب المداومة عليها وذلك لإكتشاف أي أضرار ظاهرة بالإطار مثل التمزق أو بروز الأسلاك الداعمة أو ظهور بيضة الإطار.



-    تعتبر الحمولة الزائدة أيضا من أكثر العوامل التي تسبب سرعة تلف الإطارات خاصة أنها تزيد من الاحتكاك بالطريق وارتفاع الحرارة الناتجة عن الاحتكاك يؤدي إلى انفجار الإطار
 
-  يجب فحص ميزانية العجلات خاصة عند الشعور بميل أو انحراف أثناء القيادة، لأن ذلك يؤثر في سلامة أدوات التعليق وخلل ميزانيتها، ما يؤثر على كفاءة الإطارات، كما أنه مع الوقت يسبب تآكل الإطارات وتلفها.


-  عند الشعور باهتزاز السيارة أثناء القيادة مع السرعات يجب فحص اتزان الإطارات وترصيصها وذلك حتى لا يتسبب ف تلفها وتؤثر على سلامة القيادة

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