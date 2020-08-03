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محافظات

مصيف ومتنزه الغلابة الفرد بـ 5 جنيهات.. كيف احتفل أهالي الشرقية بالعيد؟

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:01 ص
مصيف الغلابة بالشرقية
مصيف الغلابة بالشرقية
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محمد الطحاوي
بمركب وسط مياة ترعة مليئة بالقمامة ومياة الصرف الصحي والحشائش احتفل اهالي قرية شنبارة التابعة لمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعيد الأضحي المبارك.

حالة من الذهول انتابت اهالي القرية وخاصة عقب قيام شاب بإحضار مركب وسط مياة مصرف هلا والقيطون المار أمام القرية والمعروف بإنتشار مياة الصرف والقمامة والر ائح الكريهة به من اجل الترفيه علي الاهالي والسباحة بهم داخل مياة المصرف.

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فيما شهد المركب النيلي إقبال كبير من جانب الشباب والأطفال وسط حالة من البهجة والسعادة للاحتفال بأجواء العيد .

فيما عبر المواطنين عن فرحتهم مؤكدين ان هذا مصيف ومتنزه الغلابة والبسطاء حيث انه يتم ركوب الطفل مقابل 5 جنيهات.

وعلي جانب اخر فقد سادت حالة من الغضب وسط مجموعة من شباب القرية مؤكدين خوفهم علي الأطفال وخاصة من الأمراض والأوبئة والحشرات الضارة المنتشرة.

وطالب شباب بسرعة تطهير المصرف وفرض حالة من الرقابة المشددة علي مثل تلك الأفعال التي تعجل بوقوع كارثة بيئية.
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