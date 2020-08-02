غدا.. بداية فتح كنائس الشرقية لحضور القداسات

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالإجراءات الوقائية المشددة التى اتخذتها مطرانية الزقازيق ومنيا القمح لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة المواطنين وبداية الفتح التدريجى لجميع الكنائس أمام الإخوة الأقباط لحضور القداسات حسب النظام المعلن.





وشدد محافظ الشرقية على إن وعى المواطن من أهم عوامل النجاة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد إعلان الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح أن يكون غدًا الإثنين الموافق الثالث من شهر أغسطس الجارى هو بداية الفتح التدريجى لجميع كنائس المطرانية أمام الأقباط لحضور القداسات.





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وأكد أسقف الزقازيق ومنيا القمح أنه يحق لكل شخص حضور قداس واحد فقط ويتم التسجيل لحضور القداس بالرقم القومى أو شهادة الميلاد المميكنة على الموقع الإلكترونى الخاص بالكنيسة وذلك لحضور 50 فردا فقط بكل كنيسة فضلًا عن توفير كل مستلزمات الوقاية والمتمثلة في الكمامة الواقية والقفازات وأجهزة الكشف الحراري ومواد التعقيم بالإضافة إلى أعمال التطهير والتعقيم لجميع الكنائس قبل فتحها.





وناشد الأنبا تيموثاوس الإخوة الاقباط بضرورة مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي أثناء حضور القداس داخل الكنيسة وضرورة إحضار الأدوات الشخصية (الإيشارب - زجاجة مياة- مطهر) وارتداء الكمامة الواقية طوال فترة القداس ومغادرة الكنيسة مباشرة بعد انتهاء القداس.





وشدد أسقف الزقازيق ومنيا القمح على الإخوة الأقباط بعدم حضور القداس فى حالة ظهور أى أعراض (درجة حرارة - إرتشاح بالأنف- إسهال - كحة- تكسير بالعضم - فقدان حاسة الشم والتذوق) وذلك حفاظًا على أنفسهم والآخرين من الإصابة بالفيروسات وخصوصا فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.