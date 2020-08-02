الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادا لاستئناف الدوري.. صور

منح طلعت يوسف ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري اللاعبين راحة سلبية 48 ساعة بداية من الخميس الماضي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وكان قد





وخاض لاعبي الاتحاد السكندري التدريبات الجماعية استعدادا لإستنئاف الدوري المصري من جديد يوم 6 أغسطس المقبل عقب توقفه خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.





واشتمل مران اليوم في الاتحاد السكندري على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم في المساحات الضيقة والكرات العرضية المتقنة لكونه أحد الحلول الهجومية للتسجيل





وظهرت المسحة الطبية السادسة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري إصابة ثلاثة من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد بواقع اثنين من لاعبي الفريق وأحد الإداريين بعد المسحة التي أجراها اللاعبون أمس، الإثنين.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية لعزل المصابين من خلال الدكتور عمرو الأشلم طبيب الفريق الذي يتولى جميع الإجراءات والتدابير الخاصة بالعلاج.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية وتوفير العلاج اللازم للاعبين.

ويواجه الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري نظيره سموحة في المباراة الودية التي تجمع بينهما ضمن الاستعدادات النهائية لاستئناف بطولة الدوري المصري من جديد.

وتوقف النشاط الرياضي خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



