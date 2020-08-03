نصائح مهمة للنوم داخل السيارة

حاول عدم الركن على جانب الطريق.



-يجب إنشاء سطح نوم مسطح وطويل قدر الإمكان لأنه يمكن أن يخلق النوم المضطرب او على القاعد غير المستوية.



لاتترك أبدا السيارة تعمل أو تترك المفتاح في وضع التشغيل طوال الليل لاستخدام التحكم في المناخ فأنت تخاطر باستنشاق انبعاثات السيارات الضارة ونفاذ البنزين.



- لا تترك نافذة سيارتك مفتوحة أكثر من مجرد فتحة بسيطة فعلى الرغم من أهمية التهوية ، إلا أن النافذة المفتوحة هي دعوة للصوص.



-حاول إيقاف السيارة بالقرب من مكان حمام عمومي.



- قم بشراء مروحة محمولة وقابلة للشحن تعمل بالبطارية للتهوية.



