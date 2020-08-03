نصائح مهمة للنوم داخل السيارة

إذا كنت تخطط لرحلة طويلة وأصيبت بالإرهاق خلال القيادة فيمكنك أن تنام في السيارة، ولكن طالما وجد مكان آمن لركن السيارة بشكل قانوني وهناك حالات يمكن للبعض التعرض لظروف تجبرهم على البقاء في سياراتهم طوال الليل.
ويقدم موقع" صدى البلد" أهم النصائح لأصحاب السيارات إذا أضطرهم الحال للنوم في السيارة.
-يجب إرسال رسالة نصية إلى شخص ماقبل النوم للتأكد من السلامة ولجعل من يعرف بمكان تواجدك.
-يجب إرسال رسالة نصية إلى شخص ماقبل النوم للتأكد من السلامة ولجعل من يعرف بمكان تواجدك.
حاول عدم الركن على جانب الطريق.
-يجب إنشاء سطح نوم مسطح وطويل قدر الإمكان لأنه يمكن أن يخلق النوم المضطرب او على القاعد غير المستوية.
لاتترك أبدا السيارة تعمل أو تترك المفتاح في وضع التشغيل طوال الليل لاستخدام التحكم في المناخ فأنت تخاطر باستنشاق انبعاثات السيارات الضارة ونفاذ البنزين.
- لا تترك نافذة سيارتك مفتوحة أكثر من مجرد فتحة بسيطة فعلى الرغم من أهمية التهوية ، إلا أن النافذة المفتوحة هي دعوة للصوص.
-حاول إيقاف السيارة بالقرب من مكان حمام عمومي.
- قم بشراء مروحة محمولة وقابلة للشحن تعمل بالبطارية للتهوية.
-يجب إنشاء سطح نوم مسطح وطويل قدر الإمكان لأنه يمكن أن يخلق النوم المضطرب او على القاعد غير المستوية.
لاتترك أبدا السيارة تعمل أو تترك المفتاح في وضع التشغيل طوال الليل لاستخدام التحكم في المناخ فأنت تخاطر باستنشاق انبعاثات السيارات الضارة ونفاذ البنزين.
- لا تترك نافذة سيارتك مفتوحة أكثر من مجرد فتحة بسيطة فعلى الرغم من أهمية التهوية ، إلا أن النافذة المفتوحة هي دعوة للصوص.
-حاول إيقاف السيارة بالقرب من مكان حمام عمومي.
- قم بشراء مروحة محمولة وقابلة للشحن تعمل بالبطارية للتهوية.