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فن

اختيار الحالات والجوابات لم يكن واضحًا.. أندرو محسن يتحدث لـ صدى البلد عن فيلم صاحب المقام

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
قال الناقد أندرو محسن، عن فيلم "صاحب المقام" :"أرى أن الفيلم مبني على فكرة جيدة وهي فكرة الجوابات والرد على الجوابات المرسلة للإمام الشافعي، لكني أرى أن هناك عدة مآخذ على طريقة التنفيذ بداية من الوضوح الزائد عن الحد الخاص بالفكرة، فهي مباشرة.

وأضاف في تصريح لـ "صدى البلد" :"إن الأساس الذي تم عليه إختيار الحالات والجوابات لم يكن واضحًا، كما أن الحالات التي قام بمساعدتها لم نرى بها تميز كبير، هنالك وضوح وتوقع، وشعرت ان الفيلم لا يقدم جديدًا بسبب كثرة الحالات التي قام بمساعدتها.

وتابع :"الاخراج كان عليه العديد من الملاحظات خاصة إنه كان من الممكن ان نرى تميز في نقل الحالة الصوفية التي من المفترض ان تصل، فـ التتابع الذي حدث مثلا من المخرج داوود عبد السيد في فيلم قدرات غير عادية استطاع ان يوصل لي حالة من الصوفية أو من فكرة الصلاة والعبادة وهذه أقوى بكثير من الحالة التي شاهدتها في فيلم صاحب المقام.

بينما اختتم حديثه قائلًا : "استمتعت جدًا بالتمثيل خصوصًا آسر ياسين والراحل إبراهيم نصر، الجو العام للطابع البصري في الفيلم، المحصلة إننا لدينا فيلم كان من الممكن أن يُنفذ بشكل أفضل بكثير".

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