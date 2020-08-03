على فترتين.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا للزمالك



اصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري تدريباته استعدادًا لمباراته المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من الدوري والتي تجمعه في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب بنظيره فريق الزمالك ، حيث أدى الفريق تدريباته على فترتين.





الأولى صباحية وأقيمت على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وهي التي خصصها الخاص الفني بقيادة الكابتن طارق العشري بالكامل للارتقاء بالنواحي البدنية للاعبيه أملًا في الوصول بها للمعدلات المثلى قبل مباراة الزمالك وشملت تلك الفترة العديد من التدريبات المخصصة للقوة والسرعة والتحمل.









أما عن الفترة المسائية فقد ركز الجهاز الفني في بدايتها على النواحي البدنية ، فيما كان التركيز في ختامها على بعض النواحي الخططية والتكتيكية بمشاركة لاعبي الخطوط الثلاثة ،وأدى حراس المرمى مرانًا شاقًا تحت إشراف مدربهم الكابتن أيمن بسيوني.