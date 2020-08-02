محافظ بورسعيد: متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك وتوافد المواطنين على المجزر منذ اليوم الأول للعيد

اكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك متابعة مستمرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والضوابط التي تم وضعها خلال عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف أن المواطنين توافدو على المجازر منذ اليوم الأول للعيد، الذي فتح ابوابة للمواطنيين قبل العيد للتسهيل عليهم وتلاشى الذبح بالشوارع والطرق للحفاظ على المظهر العام مشيرا بانه يتم رفع المخلفات اولا باول من محيط منطقة الحظائر بجنوب بورسعيد وكذلك المجزر تحت اشراف احمد زغلف رئيس حي الجنوب .







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وشدد محافظ بورسعيد على رؤساء الاحياء باستمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة.

وأكد محافظ بورسعيد على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية، ومتابعة غرف العمليات على مستوى الأحياء والمديريات والمرافق العامة والخدمات أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين.