المصري يجهّز النيجيري أموتو للحاق بمباراة الزمالك | تفاصيل

شهدت قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والمختارة للانتظام عصر اليوم بمعسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، تواجد المهاجم النيجيري أوستين أموتو.









وكان مهاجم المصر ى قد أجرى قبل نحو أسبوعين جراحة لاستئصال الزائدة الدودية بأحد المستشفيات الخاصة ببورسعيد.





















ومن المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي اعتبارًا من مساء اليوم ، حيث سيبدأ اللاعب بتدريبات العدو الخفيف .









ويؤدى اللاعب بعض تدريبات التقويات بصالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامة الفريق قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي سيتحدد إثرها مدى جاهزية اللاعب للمشاركة في مباراة الزمالك المقبلة من عدمه.