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محافظات

محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالأحياء

السبت 01/أغسطس/2020 - 08:06 م
حملات النظافة في
حملات النظافة في بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف أحياء  المحافظة، بصفة دورية ويومية.

وقال محافظ بورسعيد إن جملة المخلفات التي تم رفعها، خلال اليومين الماضيين بلغت 800 طن  وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.


وأضاف أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين، وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالي، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة ، ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة. 
محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالأحياء
محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالأحياء
محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالأحياء
محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالأحياء
محافظ بورسعيد: رفع 800 طن مخلفات وتكثيف حملات النظافة بالأحياء
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