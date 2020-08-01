محافظ بورسعيد: تكثيف حملات إزالة الإشغالات بكافة الأحياء خلال عيد الأضحى

واصلت كافة الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملات رفع أى إشغالات فى الشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع مخلفات الأضاحى ، وكنس الشوارع وتطهيرها بصفة دورية ، وتقسيم العمل لورديات للحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة خلال ايام عيد الأضحى.





جاءت الأعمال بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد الخاصة باستمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طوال أيام عيد الاضحي المبارك فى تكثيف حملات النظافة والارتقاء بالخدمات ورفع مخلفات الاضاحي.









وشدد محافظ بورسعيد على تكثيف حملات إزالة الاشغالات والتعديات الناتجة عن استغلال البعض للعيد والقيام بوضع الاشغالات التى تعيق نهر الطرق وحركة المواطنين



