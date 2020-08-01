محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات في أول أيام عيد الأضحى

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن غرفة عمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء ومديريات الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.





وأضاف محافظ بورسعيد أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.







