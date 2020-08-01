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محافظات

محافظ بورسعيد: غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو إخطارات في أول أيام عيد الأضحى

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
أكد اللواء عادل الغضبان محافظ  بورسعيد أن غرفة عمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء ومديريات  الخدمات لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف محافظ بورسعيد  أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى بلاغات وشكاوى المواطنين خلال عطلة العيد.


وأضاف المحافظ أن الأسواق شهدت  توفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية ومستلزمات العيد، إلى جانب توفير الخدمات الأساسية لهم، مشددا على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية باستمرار إغلاق المتنزهات والحدائق وشواطئ البحر خلال أيام العيد.
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