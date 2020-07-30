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محافظات

تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:07 م
اهالي القابوطي
اهالي القابوطي
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كتب محمد الغزاوى
حرص أهالي القابوطي بحي الضواحي، علي تقديم الشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، خلال إحدى الجولات الإنتخابية بنطاق حي الزهور، وذلك علي مجهوداتهم المبذولة في أزمة حبس عدد من الصيادين.

تقدم أهالي المفرج عنهم، بالشكر لعادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد والمرشح علي مقعد القائمة، الدكتور عاطف علم الدين - مرشح المقعد الفردي بإنتخابات مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين - عضو مجلس النواب عن الحزب، للجهود التي قاموا بها في حل هذه الأزمة.



ومن جانبه أكد "اللمعي"، خلال لقائه بأهالي المفرج عنهم من الصيادين، وسط تجمع مئات الأهالي بمؤتمر حاشد في منطقة المروة بحي الزهور، أن الأمور التي تخص خدمات أهالينا لا تُحل بالأصوات العالية، ولكن يتم حل مثل هذه الأمور مع الجهات المختصة بالتواصل الجيد. 

وأضاف الدكتور عاطف علم الدين - مرشح مجلس الشيوخ للمقعد الفردي، أن باب حزب مستقبل وطن مفتوح لكل أهالينا بمحافظة بورسعيد، وكما سعينا سابقا لخدمة مدينتنا الباسلة بجلب الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، وإنشاء مستشفي جامعي لبورسعيد، وغيرها من الخدمات العامة التي تهم قطاع عريض من الأهالي.

يذكر أنه كان قد التقيا الدكتور عاطف علم الدين، وعادل اللمعي، مرشحا حزب مستقبل وطن علي المقعدين الفردي والقائمة، بأهالي 12 صياد تم حبسهم علي خلفية الصيد بأماكن ممنوع الصيد بها، وتم اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للإفراج عنهم من خلال تواصل قيادات الحزب مع الجهات المختصة.
تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن
تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن
تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن
تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن
تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن
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