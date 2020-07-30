تدخل لحل مشكلة صيادى بورسعيد..أهالى القابوطى يشكرون مستقبل وطن

حرص أهالي القابوطي بحي الضواحي، علي تقديم الشكر لحزب مستقبل وطن ببورسعيد، خلال إحدى الجولات الإنتخابية بنطاق حي الزهور، وذلك علي مجهوداتهم المبذولة في أزمة حبس عدد من الصيادين.





تقدم أهالي المفرج عنهم، بالشكر لعادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد والمرشح علي مقعد القائمة، الدكتور عاطف علم الدين - مرشح المقعد الفردي بإنتخابات مجلس الشيوخ، والدكتور محمود حسين - عضو مجلس النواب عن الحزب، للجهود التي قاموا بها في حل هذه الأزمة.













ومن جانبه أكد "اللمعي"، خلال لقائه بأهالي المفرج عنهم من الصيادين، وسط تجمع مئات الأهالي بمؤتمر حاشد في منطقة المروة بحي الزهور، أن الأمور التي تخص خدمات أهالينا لا تُحل بالأصوات العالية، ولكن يتم حل مثل هذه الأمور مع الجهات المختصة بالتواصل الجيد.





وأضاف الدكتور عاطف علم الدين - مرشح مجلس الشيوخ للمقعد الفردي، أن باب حزب مستقبل وطن مفتوح لكل أهالينا بمحافظة بورسعيد، وكما سعينا سابقا لخدمة مدينتنا الباسلة بجلب الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري بمدينة بورفؤاد، وإنشاء مستشفي جامعي لبورسعيد، وغيرها من الخدمات العامة التي تهم قطاع عريض من الأهالي.



