المصري يختتم معسكر المغلق ببرج العرب بتعادل إيجابى مع بيراميدز

تعادل النادي المصري فريق بيراميدز في المباراة الودية الثانية التي جمعت بين الفريقين اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وأدارها طاقم تحكيم مكون من سعيد حمزة حكمًا للساحة ومحمد عبد المجيد وأحمد عبد السميع كمساعدين.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله أحمد ياسر في الدقيقة الخامسة والعشرين من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة جميلة من القائد عمرو موسى ،





وقدم المصري خلال هذا الشوط أداء دفاعيًا جيدًا نجح من خلاله في ايقاف كافة مفاتيح الخطورة لدى فريق بيراميدز الذي لجأ إلى التسديد البعيد في محاولة للوصول إلى مرمى المصري دون جدوي خاصة في ظل الالتزام الدفاعي التام من لاعب المصري.

وفي بداية الشوط الثاني واصل فريق بيراميدز ضغطه وسيطرته على منطقة المناورات دون خطورة على المرمى





وواصل لاعبوه التسديد البعيد ، ومن إحدى التسديدات وفي الدقيقة السابعة عشر اطلق عبد الله السعيد صاروخًا من خارج المنطقة سكن شباك الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس أحمد مسعود ،





ولجأ طارق العشري إلى دكة بدلاءه فدفع بإسلام عطية وأحمد عادل ميسي ومن بعدهما ايزي ايميكا وزياد فرج بدلًا من حسن علي وأحمد ياسر وعمرو موسى ومحمد جابر ،





وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة ضغطًا هجوميًا من المصري وتلوح لزياد فرج فرصتين متتاليتين كاد من خلالهما أن يحرز الهدف الثاني للمصري ، في المقابل تكفل أحمد مسعود بإنقاذ مرماه من أكثر من كرة خطرة ، وكاد محمود وادي أن يخطف الفوز لولا براعة الحارس المهدي سليمان ،





وستمر اللعب سجالا حتى يطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، ولينتهي معها المعسكر المغلق للمصري الذي استمر لما يقرب من عشرة أيام استعدادًا لبطولة الدوري.

تشكيل المصري : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال لخط الدفاع ، عمرو موسى (ايزي ايميكا) ، فريد شوقي كثنائي خط وسط مدافع يتقدمها ثلاثي الارتكاز الهجومي محمد جابر ( زياد فرج) ، حسن علي ( اسلام عطية) ، أحمد ياسر ( أحمد عادل ميسي )، خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي.



