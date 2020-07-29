AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المصري يختتم معسكر المغلق ببرج العرب بتعادل إيجابى مع بيراميدز

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 11:40 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد الغزاوى
تعادل النادي المصري فريق بيراميدز في المباراة الودية الثانية التي جمعت بين الفريقين اليوم على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وأدارها طاقم تحكيم مكون من سعيد حمزة حكمًا للساحة ومحمد عبد المجيد وأحمد عبد السميع كمساعدين.
انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف سجله أحمد ياسر في الدقيقة الخامسة والعشرين من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة جميلة من القائد عمرو موسى ، 

وقدم المصري خلال هذا الشوط أداء دفاعيًا جيدًا نجح من خلاله في ايقاف كافة مفاتيح الخطورة لدى فريق بيراميدز الذي لجأ إلى التسديد البعيد في محاولة للوصول إلى مرمى المصري دون جدوي خاصة في ظل الالتزام الدفاعي التام من لاعب المصري.
وفي بداية الشوط الثاني واصل فريق بيراميدز ضغطه وسيطرته على منطقة المناورات دون خطورة على المرمى 

وواصل لاعبوه التسديد البعيد ، ومن إحدى التسديدات وفي الدقيقة السابعة عشر اطلق عبد الله السعيد صاروخًا من خارج المنطقة سكن شباك الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس أحمد مسعود ،

 ولجأ طارق العشري إلى دكة بدلاءه فدفع بإسلام عطية وأحمد عادل ميسي ومن بعدهما ايزي ايميكا وزياد فرج بدلًا من حسن علي وأحمد ياسر وعمرو موسى ومحمد جابر ، 

وشهدت الدقائق الخمس الأخيرة ضغطًا هجوميًا من المصري وتلوح لزياد فرج فرصتين متتاليتين كاد من خلالهما أن يحرز الهدف الثاني للمصري ، في المقابل تكفل أحمد مسعود بإنقاذ مرماه من أكثر من كرة خطرة ، وكاد محمود وادي أن يخطف الفوز لولا براعة الحارس المهدي سليمان ، 

وستمر اللعب سجالا حتى يطلق حكم المباراة صافرته معلنًا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ، ولينتهي معها المعسكر المغلق للمصري الذي استمر لما يقرب من عشرة أيام استعدادًا لبطولة الدوري.
تشكيل المصري : أحمد مسعود لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عمر كمال لخط الدفاع ، عمرو موسى (ايزي ايميكا) ، فريد شوقي كثنائي خط وسط مدافع يتقدمها ثلاثي الارتكاز الهجومي محمد جابر ( زياد فرج) ، حسن علي ( اسلام عطية) ، أحمد ياسر ( أحمد عادل ميسي )، خلف رأس الحربة الوحيد محمود وادي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصرى يتعادل مع سموحة 1-1 فى مباراة ودية على ملعب برج العرب.. شاهد

رابع مبارياته الودية.. المصري يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش في برج العرب

ترشيحاتنا

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

شيخ الأزهر يستجيب للطفل «صابر» ويوجه بإعادته للدراسة والتكفل بأسرته

التأهيل غير جيد.. الإصابات تضرب نجوم الزمالك في مواجهة طلائع الجيش

لوك جديد قبل العيد.. محمد صلاح يحلق شعره ولحيته.. شاهد

فضيحة كبرى وسخرية واسعة..حملة ممنهجة ضد رئيس تونس تكشف عن سقطة مدوية لإعلام قطر

أفلام أحمد حلمي على CBC وMBC مصر في عيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور

بعد اللوك الأخير.. 3 قصات شعر اختارها محمد صلاح منذ بداياته الكروية

للرجال والسيدات.. 3 أطعمة تخلصك من الاكتئاب بشكل سريع