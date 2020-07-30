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محافظات

خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:08 ص
مرشحا حزب مستقبل
مرشحا حزب مستقبل وطن ببورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استمع مرشحا حزب مستقبل وطن ببورسعيد، الدكتور عاطف علم الدين - مرشح المقعد الفردي، وعادل اللمعي - مرشح مقعد القائمة الوطنية، لمشاكل وأزمات أهالي حي الضواحي، وذلك في اليوم الثالث لبداية الدعاية الإنتخابية لإنتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020.

بدأت الجولة، بمؤتمر حاشد في منطقة بروتكس، تم التحدث خلالها عن مجهودات الحزب خلال السنوات الماضية لأهالي الضواحي، وما سيتم خلال الفترة القادمة من مشاركات مجتمعية ومبادرات من شأنها رفع المستوى الثقافي والمعيشي للمواطنين، ثم ذهبا في جولة بمنطقة القابوطي والتي تم فيها إقامة جلسة حوارية مع عدد من الأهالي. 

ومن جانبه أكد عادل اللمعي - مرشح القائمة الوطنية، أنه تم حل عدد من المشكلات التي تواجه أهالي حي الضواحي من خلال حزب مستقبل وطن وقياداته بالتواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مضيفًا أن باب الحزب وفروعه مفتوح أمام جميع أهالي المحافظة لحل مشاكلهم. 

وأوضح الدكتور عاطف علم الدين - رئيس جامعة بورسعيد الأسبق، أنه كما سعي من خلال تواجده بالمجلس الشعبي المحلي عام 2008، لجعل فرع جامعة قناة السويس بجميع كلياته جامعة بورسعيد، وتم بعد ذلك الموافقة علي إنشاء مستشفي بورسعيد الجامعي التي تضاهي أفضل المستشفيات العالمية. 


يذكر أن عادل اللمعي - أمين حزب مستقبل وطن ببورسعيد والمرشح على مقعد القائمة، كان رئيسًا للمجلس الشعبي المحلي عام 2008، والذي اتخذ عدة قرارات من بينها تخصيص أرض الأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، كما يشغل حاليا رئيسًا لغرفة الملاحة ببورسعيد. 

وتولى الدكتور عاطف علم الدين، مرشح المقعد الفردي برقم "1" رمز الكتاب، عدة مناصب قيادية أهمها أنه كان أول رئيس لجامعة بورسعيد، كما يتقلد الآن منصب رئيس مجلس الآباء والأمناء والمعلمين ببورسعيد، وعضو المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين على مستوى الجمهورية، وله 38 بحثًا علميًا، ونشر له 3 مؤلفات في علم الجودة. 

كان قد بدأ الأحد الماضي، أول أيام الدعاية الانتخابية لمجلس الشيوخ المصري 2020، على أن يتم الصمت الانتخابي يوم 8 أغسطس القادم وتتم الانتخابات يومي 11، 12 من نفس الشهر.
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
خلال جولة بضواحي بورسعيد..مرشحا مستقبل وطن يبحثان سُبُل حل أزمات القابوطي والسيد متولي
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