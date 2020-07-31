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محافظات

حزب المؤتمر ببورسعيد يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين بنطاق حى الشرق

الجمعة 31/يوليه/2020 - 02:04 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
نظم حزب المؤتمر، فى محافظة بورسعيد احتفالية لتهنئة المواطنين بعيد الأضحى المبارك، تحت إشراف " وليد عبد الوهاب قوطه " مساعد رئيس حزب المؤتمر للاستثمار وتنمية الموارد ، والأمين العام للحزب بالمحافظة 

وقام أعضاء حزب المؤتمر "أمانة شرق" ، بمحافظة بورسعيد  اليوم، بنطاق حى الشرق بتوزيع الحلوى والهدايا ، على المواطنين احتفالا بعيد الأضحى المبارك 


كما أقامت ايضا أمانه شرق برئاسة " محمد ابو العينين" بوابات اضاءة بنطاق الحى لتهنئة اهالى بورسعيد بحلول عيد الاضحى المبارك 

وشكل الحزب مجموعات من شباب الحزب لتوزيع الحلوى وتهنئة المواطنين بحلول عيد الاضحى 

وأبدى وليد قوطه أمين عام الحزب بالمحافظة  سعادته بهذه المناسبة السعيدة متمنيا أن يعيد الله على مصرنا الحبيبة هذه المناسبة بكل خير وسلام 

ولفت "قوطه "، أن الحزب يعمل فى جميع المجالات بالتوازى، فلا تغليب للسياسة على العمل الاجتماعى، بالتواجد بين المواطنين فى الشوارع والميادين مقدم لدينا على التواجد فى المؤتمرات والندوات فى الغرف المغلقة.

وأشاد أهالي بورسعيد بهذه اللفتة الطيبة من حزب المؤتمر لتواجده وسط المواطنين ومشاركتهم فرحتهم بعيد الأضحى.
حزب المؤتمر ببورسعيد يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين بنطاق حى الشرق
حزب المؤتمر ببورسعيد يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين بنطاق حى الشرق
حزب المؤتمر ببورسعيد يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين بنطاق حى الشرق
حزب المؤتمر ببورسعيد يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين بنطاق حى الشرق
حزب المؤتمر ببورسعيد يوزع الهدايا والحلوى على المواطنين بنطاق حى الشرق
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