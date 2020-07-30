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إبراهيم الغزاوي: نحتاج لتطوير قدرات ومهارات خريجي كلية الشرطة لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:02 ص
طلاب كلية الشرطة
طلاب كلية الشرطة
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إبراهيم القادري
قال اللواء إبراهيم حسن الغزاوي أستاذ القانون الدولي ، إن الجهاز الأمني يواجه تحديات كبيرة جدا ومنها مرحلة التنمية الاقتصادية وهذا يحتاج إلى تطوير خريجي كلية الشرطة لمواجهة تلك التحديات .

واضاف ابراهيم الغزاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان طلاب كلية الحقوق يكون لديهم خلفية قانونية ويتم تدريبهم لمدة سنتين تدريب تخصصي علي الامور الامنية .

واوضح ابراهيم الغزاوي ، ان مراعاة التخصص شىء مهم لان مصر من المقاصد السياحية ويجب ان يكون رجل الأمن علي جاهزية عالية للتعامل مع هؤلاء السياح بجاهزية .

وتابع : ان ثقافة سيادة القانون محورية لبناء المجتمع والداخلية تعمل علي تطبيق هذا المفهوم   .

واستكمل : أن أكاديمية الشرطة توفر كل سبل التأهيل والتدريب علي مهارات اللغات والتكنولوجيا الحديثة وتتيح التخصص لبعض الخريجين من خلال التحاقهم بأكاديمية الشرطة 
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