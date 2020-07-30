إبراهيم الغزاوي: نحتاج لتطوير قدرات ومهارات خريجي كلية الشرطة لمواجهة الأخطار الداخلية والخارجية.. فيديو

قال اللواء إبراهيم حسن الغزاوي أستاذ القانون الدولي ، إن الجهاز الأمني يواجه تحديات كبيرة جدا ومنها مرحلة التنمية الاقتصادية وهذا يحتاج إلى تطوير خريجي كلية الشرطة لمواجهة تلك التحديات .





واضاف ابراهيم الغزاوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار ، ان طلاب كلية الحقوق يكون لديهم خلفية قانونية ويتم تدريبهم لمدة سنتين تدريب تخصصي علي الامور الامنية . آخر





واوضح ابراهيم الغزاوي ، ان مراعاة التخصص شىء مهم لان مصر من المقاصد السياحية ويجب ان يكون رجل الأمن علي جاهزية عالية للتعامل مع هؤلاء السياح بجاهزية .





وتابع : ان ثقافة سيادة القانون محورية لبناء المجتمع والداخلية تعمل علي تطبيق هذا المفهوم .



