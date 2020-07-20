للحاصلين على شهادة الثانوية العام الماضي.. بدء تلقي طلبات الالتحاق بـ كلية الشرطة اليوم

تبدأ وزارة الداخلية اليوم فى تلقى طلبات الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها والثانوية الأزهرية الحاصلين على مجموع 65% بحد أدنى للعام السابق 2019 عبر موقع الوزارة على الانترنت



وكان أعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة عن موافقة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين الثانوية العامة أو ما يعادلها من الثانوية الأزهرية على مجموع 65 ‎%‎ لهذا العام٢٠٢٠ او العام السابق ٢٠١٩.





وأعلن اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة عن قبول دفعة جديدة من الحاصلين على ليسانس الحقوق "ذكور" بحد أدنى تقدير مقبول لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.





وأضاف مساعد الوزير أن وزير الداخلية وافق على قبول دفعة جديدة من الحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات الوزارة "ذكور وإناث" بحد أدنى تقدير جيد لهذا العام ٢٠٢٠ أو العام السابق ٢٠١٩.





وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٠ اعتبارا من الاربعاء الموافق ٥ اغسطس القادم حتى الخميس ٢٠ أغسطس ولمدة ١٦ يوما وذلك من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت .





وتكون بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة من الخارج والدبلومات الأجنبية لهذا العام ٢٠٢٠ والعام السابق ٢٠١٩ تبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٤ اغسطس القادم حتى الخميس الموافق ٢٠ اغسطس ٢٠٢٠ ولمدة ١٧ يوما من خلال مكتب تنسيق القبول بكليه الشرطة .





وبالنسبة للحاصلين على المؤهلات الجامعية تبدأ من يوم الثلاثاء ٤ اغسطس حتى الخميس الموافق ٣ سبتمبر المقبل ٢٠٢٠ ولمدة ٣١ يوما من خلال مكتب تنسيق قبول بكلية الشرطة .





- مواعيد وإجراءات تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة





مكان الاختبارات يكون الدخول للأكاديمية لإجراء الاختبارات مــن البوابــة رقــم (5) بالأكاديميـة اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا. -إجراءات تقديم طلبات الالتحاق: أولًا: بالنسبة لطلبة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية: يتم التقدم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت ، ومتابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها، حيث يتم اتباع الخطوات الآتيـة:





• بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت السابق الإشارة إليه يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.





• يقوم الطالب بإدخال ( الرقم القومي – رقم الجلوس ).





• تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن (الاسم – المجموع الحاصل عليه فى الثانوية العامة أو ما يعادلها – اسم المنطقة التعليمية). يختار الطالب يوما من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.





• يظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السرى الخاص به والذى سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية. • ينوه للطالب بضرورة إحضار ( عدد 4 صور مقاس " 4x 6 " – شهادة الميلاد – بطاقة الرقم القومي – شهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل).





• عند حضور الطالب لمقر كلية الشرطة يتوجه إلى منافذ تحصيل الرسوم للحصول على ملف التقديم.





• يتوجه الطالب لمقر لجنته ليتسلم بطاقة التردد بعد ختمها بخاتم اللجنة والتى يسمح له بموجبها بالتردد على الأكاديمية. فى ذات اليوم يتوجه الطالب لمقر اختبار القدرات. لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السرى والرقم القومى، وفى حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد كشف ( المقاس – القوام ). فى حالة رسوب الطالب فى كشف القدرات، لا يحق له الإعادة.





• يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام.





• لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية السالف الإشارة إليه، وفى حالة اجتيازه بنجاح يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه الصور الشخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي تم تحميلها عن طريق شبكة الإنترنت والإقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.





• في حالة رسوب الطالب في كشف القوام يحق له الإعادة، ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيًا.





• يحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد (2) صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي.





• في حالة رسوب الطالب في الكشف الطبي يحق له الإعادة لمرة واحدة فقط مقابل رسوم تحددها الكلية، ويحدد له موعد لجلسة التظلم.





• في حالة اجتياز الطالب للكشف الطبي يتوجه مباشرة في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.





• في حالة رسوب الطالب في الكشف النفسي لا يحق له الإعادة مرة أخرى.





• في حالة اجتياز الطالب للكشف النفسي يتوجه في اليوم التالي إلى مقر اللجنة الخاصة به ومعه عدد (2) صورة شخصية لتحديد موعد الاختبار الرياضي.





• في حالة اجتياز الاختبار الرياضي بنجاح، يتحدد له موعد الاختبارات الشخصية (السمات ).





• في حالة رسوب الطالب في الاختبار الرياضي يحق له الإعادة مرة واحدة مقابل رسوم تحددها الكلية. • في حالة اجتياز الطالب لاختبار السمات يتحدد له موعد كشف الهيئة.





• في حالة رسوب الطالب في اختبار السمات لا يحق له الإعادة مرة أخرى.





• عقب تحديد موعد كشف الهيئة يحضر الطالب للمثول أمام اللجنة في الموعد المحدد، وعقب تحقق اللجنة المشكلة للاختيار من الشروط المنصوص عليها في قانون أكاديمية الشرطة ولائحته التنفيذية يتم تحديد موعد لإجراء اختبار الكشف الطبي المتقدم.





• يتابع الطالب الموقع الإلكترونى لتحديد موعد الكشف الطبى المتقدم. (ثانيًا): بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية وما يُعادلها والحاصلين على الثانوية العامة من خارج البلاد وطلبة الدور الثانى:





• يكون التقدم إلى مكتب التنسيق بمقر الأكاديمية مباشرةً ( لن يتم التقدم للالتحاق من خلال شبكة الإنترنت) وإنما يتم فقط متابعة نتائج الاختبارات المختلفة عليها.





• بالنسبة لطلبة الدور الثانى يتم الاستمرار فى إجراءات التقدم لكلية الشرطة حتى الكشف الطبى فقط، ولا يسمح لهم باستكمال إجراءات القبول إلا عقب اجتيازهم اختبار الدور الثانى فى الثانوية العامة والتحقق من حصولهم على النسبة المئوية المقررة.





• بالنسبة لطلبة الدبلومات الأجنبية يشترط تقديمهم شهادة المعادلة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات المصرية والتى تفيد إمكانية قبولهم بالجامعات المصرية.