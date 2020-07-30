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محافظات

بورسعيد استعدت لعيد الأضحى.. تكثيف حملات المرور علي الأسواق والمجازر

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:43 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
استعدت محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بإعلان حالة الطوارئ بكافة المديريات والأحياء، بالتزامن مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلا عن تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق. 

وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة أتمت كافة الاستعدادات لاستقبال العيد، وأن غرفة العمليات الرئاسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، كما جرى التشديد على تواجد مسئولين بمستوى عال من الكفاءة الفنية والإدارية بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.


وأشار المحافظ إلى أنه أصدر توجيهاته لمديريتي الطب البيطري والتموين، والأحياء وكافة الجهات المعنية، بتكثيف جهودها لمراقبة أعمال الذبح بالمجزر ومحلات الجزارة، وكذلك تكثيف الحملات علي الاسواق والمحال التجارية، للتأكد من توافر كافة السلع الرئيسية وصلاحية السلع المعروضة، فضلا عن المرور على محلات الجزارة للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وكذلك أعمال النظافة والتطهير عقب الذبح، حرصا على الصحة العامة للمواطنين.
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