العشري يستدعي إبراهيم الغنام للانضمام لمعسكر المصري ببرج العرب



استدعى الكابتن طارق العشري المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، الناشئ ابراهيم الغنام للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا ببرج العرب.





جاء استدعاء اللاعب استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق الزمالك والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الخميس المقبل على ستاد الجيش بالسويس وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر.









ويشغل اللاعب ابراهيم الغنام والبالغ من العمر 21 عامًا مركز قلب الدفاع،ويجيد العب فى المركز بشكل متميز مما جعل العشرى يستعين به.







وسبق للاعب الانضمام لمعسكر الفريق الذي أقيم الأسبوعين الماضيين ببرج العرب أيضًا ،حيث شارك في مباراة الفريق أمام بيراميدز ، حيث ظهر اللاعب بمستوى فني وبدني متميز.