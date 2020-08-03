الغسالة يحقق ثلاثة ملايين في 3 أيام

نجح الفيلم المصري الجديد في تحدي الخوف من الكورونا وإتاحة نسبة ٢٥ % فقط من مقاعد دور العرض واستطاع تحقيق ثلاثة ملايين جنيه مصري في ثلاثة أيام.





بل واستطاع التغلب على وجود أكثر من مباراة هامة لكرة القدم في أكثر من دوري قوي أو نهائي كأس إنجلترا.

الفيلم يعرض في أكثر من مئة دار عرض وسط إجراءات إحترازية عكست الجانب الحضاري للجمهور المصري والتزامه بالمحاذير التي قررتها الحكومة المصرية للوقاية من جانحة الكورونا.





وهو من إنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلمز وافلام مصر العالمية. وتوزيع دولار فيلم.

ويلعب بطولته نخبة من النجوم هم احمد حاتم و هنا الزاهد ومحمود حميدة وشيرين رضا، وبيومى فؤاد و محمد سلام واحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد من ضيوف الشرف. وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.



