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أخبار العالم

اشتباكات وهروب جماعي لأعضاء داعش من سجن في أفغانستان

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 07:53 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشفت السلطات الأفغانية، اليوم الإثنين، عن وقوع اشتباكات وهروب جماعي لأعضاء من تنظيم داعش الإرهابي في سجن في جلال آباد. 

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس الأحد، مسؤوليته عن محاولة اقتحام سجن في جلال أباد شرق أفغانستان.

وكانت مصادر أفغانية، أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 12 شخصا وإصابة 33 آخرين على الأقل جراء وقوع انفجارات واشتباكات أمام مجمع سجون في مدينة جلال آباد شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم ولاية ننكرهار عطاء الله خوجاني إن سيارة مفخخة انفجرت عند بوابة سجن جلال آباد، مع ورود تقارير عن تسلل مسلحين مجهولين إلى الطابق الأعلى من المبنى لاحقا، حسب قناة "طبوع نيوز" الأفغانية.

ووفقًا لـ"العربية"، أعاد الأمن الأفغاني 50 سجينا فروا بعملية الاقتحام في جلال أباد.

وكانت شهود عيان أوضحوا أن تفجير سيارة مفخخة مهد طريقا أمام المسلحين لاقتحام السجن، حيث تدور اشتباكات حاليا بينهم وبين قوات الأمن.
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