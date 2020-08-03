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مرأة

85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 08:30 ص
نادين نجيم
نادين نجيم
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي الشخصي على موقع التواصل الأجتماعي انستجرام، صورة جديدة لها من احدث جلسة تصوير.



تألقت نادين نجيم فى الصورة بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بالكامل بالشراشيب المنسدله.



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حمل فستان نادين نجيم توقيع دار الأزياء العالمية Bvlgari، فيما بلغ سعر التصميم 85 ألف دولار أمريكي.


ظهرت الفنانة اللبنانية حافية القدمين فى الصور، كما تزينت بمجموعة عصرية و متنوعة من الأكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.


اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.



85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير
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