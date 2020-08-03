85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير









تألقت نادين نجيم فى الصورة بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة، و اتسم التصميم بالكامل بالشراشيب المنسدله.













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حمل فستان نادين نجيم توقيع دار الأزياء العالمية Bvlgari، فيما بلغ سعر التصميم 85 ألف دولار أمريكي.









ظهرت الفنانة اللبنانية حافية القدمين فى الصور، كما تزينت بمجموعة عصرية و متنوعة من الأكسسوارات التى منحتها إطلالة متكاملة.









اعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها الانسيابى المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الماكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.











