بفستان أبيض طويل.. نادين نجيم بإطلالة جذابة مع أولادها

شاركت الفنانة نادين نسيب نجيم متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة مع اولادها ظهرت فيها بإطلالة جذابة وعفوية ، خطفت بها الانظار.
وعلقت نادين نسيب نجيم على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير .. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني .. أضحى مبارك .
وظهرت نادين نسيب نجيم بفستان طويل باللون الأبيض بأكمام طويلة واختارت عليه حزاما جلد باللون البينك الكشميري، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وتركت نادين نسيب نجيم شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما أبرز من تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف نادين نسيب نجيم بوضع الماكياج ؛ حيث إنها اكتفت بوضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها مع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع طلاء الأظافر باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بإرتداء صلادة ناعمة باللون الفضي، مع بعض الخواتم على يديها.
وأبرزت نادين نسيب نجيم إطلالتها بارتداء الإكسسوارات؛ حيث تزينت بإرتداء صلادة ناعمة باللون الفضي، مع بعض الخواتم على يديها.
وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير .. معايدة من القلب مني ومن هاڤن وجوڤاني ❤️💖 #أضحى_مبارك
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