عواد: المديرية المالية ببورسعيد جاهزة للافتتاح

وقال "عواد" في تصريحات له اليوم، إن ميكنة مقرات الوزارة والمصالح التابعة يأتي ضمن خطواتها لتطوير نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذي يُسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد.





وأشار إلى أن المقر الجديد يُعد نموذجًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمي وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الشفافية والحيادية والحوكمة المالية والإدارية، ويتسق مع توجه الدولة نحو التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية».





وأضاف أنه يتم تدريب العاملين على أحدث الخبرات الدولية لتعظيم القدرات الرقمية من خلال برامج «التدريب عن بعد» استكمالًا لمسيرة العمل بأحدث الوسائل التكنولوجية.





أعلن عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية؛ عن جاهزية المقر الجديد للمديرية المالية بمدينة بورسعيد؛ للافتتاح بأحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة.وذكر أن تلك الإجراءات تسهم في بناء كوادر مهنية وقيادات مؤهلة تمتلك مقومات الإدارة المتقدمة، وترتقي بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.