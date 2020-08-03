300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.. مشروع قانون

كشف النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تقدم بمشروع قانون للإيجار القديم السكني ينص على أن تكون مواكبة القيمة الإيجارية لسعر جرام الفضة، مشيرًا إلى أنه اختار الفضة بالتحديد لأن تحركها بطيء في الزيادة.





وقال "مخاليف" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": "سعر الفضة لم يتحرك منذ عام 1960 حتى عام 2020 إلا من 8 أضعاف إلى 12 ضعفا حسب نوع الفضة، كما أننى لم أختر الذهب أو الحديد أو النحاس أو العملات الأجنبية حتى لا نرهق المستأجر، فعلى سبيل المثال: "ما ينفعش واحد مستأجر كان بيدفع 20 جنيها سنة 1950 وأقوله ادفع دلوقتى 2000 جنيه عشان أنا عارف الظروف الاقتصادية" ، وبالتالى إذا قمنا على سبيل المثال بتقييم الـ20 جنيها قيمة العقد فى الخمسينات، فعلينا أن نواكبها بقيمة جرام الفضة أثناء إبرام العقد".



كما أوضح عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن مشروع قانون الإيجار القديم السكني الذي تقدم به ينص على وضع حدا أدنى للقيمة الإيجارية 300 جنيه بالنسبة لعقود الإيجار القديم بالنسبة للشقق التي مر عليها 60 عامًا، وإذا لم تصل قيمة جرام الفضة أثناء إبرام العقد إلى 300 جنيه الحد الأدنى، وكانت أقل منها فستكون القيمة الإيجارية 300 جنيه.

