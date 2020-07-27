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برلمان

برلمانى يكشف مصير قانون الإيجار القديم

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:01 ص
الإيجار القديم
الإيجار القديم
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معتز الخصوصى

قال النائب سمير البطيخى ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية يعتبر من أبرز القوانين المتبقية لإصدارها من جانب مجلس النواب خلال الفترة المقبلة ، قبل إجراء إنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب المقبلة.

ونفى البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" مناقشة مجلس النواب قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالى ، خاصه فى ظل بدء تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن قانون الإيجار القديم من المقرر أن يكون على أولويات مجلس النواب القادم ، خاصه وأن المواطنين لن تتحمل أعباء إضافية بعد تطبيق الغرامات فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.

ومن المقرر أن يعود مجلس النواب للانعقاد يوم الأحد الموافق 16 أغسطس المقبل.

وبرر علي عبد العال رئيس المجلس، تأخير الجلسات بسبب انشغال بعض النواب في انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر أن تجري في النصف الأول من شهر أغسطس المقبل.

وقبيل رفع الجلسة الأخيرة للبرلمان، حرص الدكتور علي عبد العال، على تقديم التهنئة للشعب المصري، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك.

كان مجلس النواب وافق بإجماع آراء النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.
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