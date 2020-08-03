وحدات كاملة التشطيب.. تفاصيل تسليم أول دفعة شقق سكن مصر بـ 6 أكتوبر الجديدة

قال محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم الإعلان بمناسبة عيد الأضحى عن تسليم أول دفعة شقق سكن مصر بـ6 أكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تسليم 716 وحدة سكنية بداية من يوم 16 أغسطس الجاري.









وأضاف "مراد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدات تعتبر كاملة التشطيب والمرافق من مياه وصرف وطرق وكهرباء وغاز، موضحا أن مشروع سكن مصر من المشروعات لصاحبي الإسكان المتوسط، حيث وصل إلى 62 وحدة سكنية و93% كمرافق.









وتابع أن موقع المشروع يقع فى جنوب طريق الواحات، ومساحته تصل إلى 125 فدانا، والنسبة البنائية لا تتعدى 25% من إجمالى مساحة المشروع، بحيث يكون باقى المساحات عبارة عن مسطحات خضراء.









وأكد أن هناك مبانى خدمية جاهزة بالفعل بالمشروع، ومنها مدارس للتعليم الأساسي والثانوى والحضانات والوحدات الصحية والسوق التجارى والملعب والكافيتيريا، أما الخدمات الجارى تنفيذها هى مدارس ووحدات صحية وحضانة وسوق تجارى، حيث تعدت نسبة الإنجاز إلى 40%.









وأشار إلى أنه يوجد حاليا طرح لقطعتي أراض كقطع إستثمارية بنشاط تعليمي من مدارس خاصة وفورية، حيث أنها تعتبر متوفرة بنظام التخصيص الفورى من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



