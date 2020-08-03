AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وحدات كاملة التشطيب.. تفاصيل تسليم أول دفعة شقق سكن مصر بـ 6 أكتوبر الجديدة

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 09:18 ص
شقق سكن مصر
شقق سكن مصر
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال محمود مراد، معاون رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إنه تم الإعلان بمناسبة عيد الأضحى عن تسليم أول دفعة شقق سكن مصر بـ6 أكتوبر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم تسليم 716 وحدة سكنية بداية من يوم 16 أغسطس الجاري.


وأضاف "مراد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تلك الوحدات تعتبر كاملة التشطيب والمرافق من مياه وصرف وطرق وكهرباء وغاز، موضحا أن مشروع سكن مصر من المشروعات لصاحبي الإسكان المتوسط، حيث وصل إلى 62 وحدة سكنية و93% كمرافق.


وتابع أن موقع المشروع يقع فى جنوب طريق الواحات، ومساحته تصل إلى 125 فدانا، والنسبة البنائية لا تتعدى 25% من إجمالى مساحة المشروع، بحيث يكون باقى المساحات عبارة عن مسطحات خضراء.


وأكد أن هناك مبانى خدمية جاهزة بالفعل بالمشروع، ومنها مدارس للتعليم الأساسي والثانوى والحضانات والوحدات الصحية والسوق التجارى والملعب والكافيتيريا، أما الخدمات الجارى تنفيذها هى مدارس ووحدات صحية وحضانة وسوق تجارى، حيث تعدت نسبة الإنجاز إلى 40%.


وأشار إلى أنه يوجد حاليا طرح لقطعتي أراض كقطع إستثمارية بنشاط تعليمي من مدارس خاصة وفورية، حيث أنها تعتبر متوفرة بنظام التخصيص الفورى من خلال الموقع الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنفيذ 110 آلاف شقة بــ4 مدن جديدة لحاجزى الإعلان العاشر للإسكان

انتهاء تسليم شقق حاجزى الإعلان التاسع قريبا.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بحدائق أكتوبر.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد مشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية بديلة لسكان العشوائيات بمدينة حدائق أكتوبر.. ومدبولي: الرئيس يتابع ملف تطوير العشوائيات بصورة مستمرة

الرويسات بشرم الشيخ.. من منطقة عشوائية لمساكن فاخرة مكتملة المرافق والخدمات

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو.. رسالة نارية من الموزع أحمد إبراهيم للمطربة أنغام.. ومحمد رشاد يكشف رسالة الرئيس السيسي له

التعليم: عودة العمل بالكنترولات وبدء استعدادات اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020.. غدا

إطلاق صاروخ على إسرائيل.. رسالة غزة لـ نمرود قائد فرقة القطاع الجديد

بعد القصف الإسرائيلي على غزة.. أول رد من حماس

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 3 - 8 - 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

85 ألف دولار سعر فستان نادين نجيم فى أحدث جلسة تصوير

مصر دي ولا أوروبا.. 40 صورة ترصد جمال ميدان التحرير بعد تطويره

ملفتة ومبهجة.. 15 صورة تبرز جمال زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها