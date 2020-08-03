بشرى| حماية المستهلك يبحث مع التعليم استرداد أولياء الأمور لمصاريف الباص

تحدث الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، بشأن بحث جهاز حماية المستهلك مع وزارة الترتبية والتعليم إسترداد مصاريف الباص للترم الثانى، قائلا: إن جهاز حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمة، وبالتالى تكون خدمة التعليم هى إحداها ولذلك يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.





وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم استرداد أموال الباص بالمدارس من النصف الثانى للتيرم الثانى، موضحا أنه اعتبارا من غدا سيكون هناك تنسيق مع الوزارة سريعا من أجل البدء فى الإجراءات وهل سيتم رصد المبالغ لأولياء الامور أم سيتم خصمها من المصروفات.





وتابع أن منظومة التعليم منظومة متكاملة، أى أن المدارس وأولياء الأمور شركاء أساسيون ويقعون تحت مسئولية وزارة التربية والتعليم، لافتا إلى أن هذا التنسيق لن يسبب ضررا يؤثر وتعرقل التعليم.









وأفاد بأن الجهاز يحاول أن يصل للمستهلك المصرى وجعله يقدم شكاوى، وتوفير الخط الساخن له وهو 19588، بالإضافة إلى الموقع الإلكترونى الخاص بالجهاز وتطبيق الهاتف الذى يقدم نصائح وعرض كل الأحداث الحديثة داخل وخارج مصر.



