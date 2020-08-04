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برلمان

برلماني: الحكومة ساهمت فى تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 02:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
قال النائب حسين خاطر، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان إن تراجع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة الماضية ، جاء بسبب إجتهاد الحكومة وقيامها بدورها على أكمل وجه فى الاهتمام بصحة الشعب.

وأشار خاطر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الدولة قامت بدورها فى فرض حظر التجوال وإتخاذ إجراءات وقائية حازمة ، وذلك بهدف السيطرة على فيروس كورونا.

وتابع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان : الغالبية العظمى من المواطنين أدرك خطورة الموقف واتبع الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، مما ساهم فى انخفاض عدد الإصابات.

واختتم : نأمل استمرار تراجع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا فى مصر خلال الفترة القادمة ، حتى نستطيع أن نعلن بشكل نهائى سيطرتنا على فيروس كورونا.
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