صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض خلال العيد

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من ٣٠٠٠ مريض غسيل كلوي بـ ٣٢ وحدة غسيل كلوي بالمحافظة، حيث تم تقديم أكثر من ٦٠٠٠ جلسة غسيل كلوي لهم خلال إجازة العيد.





وأشار وكيل الوزارة إلى أن خدمة الغسيل الكلوي بمحافظة الدقهلية من الخدمات المتميزة والمتطورة بمحافظة الدقهلية وتقدم بأحدث وأفضل معايير الجودة ومكافحة العدوي ويتم بها اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة للمرضى.





وأضاف أنها قدمت دورا كبيرا في مواجهة وباء كورونا بتقديم أكثر من ٤٠٠ جلسة غسيل كلوي للحالات المصابة بالكورونا والاشتباه وبأماكن منفصلة مجهزة لذلك.





ووجه الشكر لكل الأطقم الطبية بجميع وحدات الكلي في دورها العظيم وتضحياتها الكبيرة في سبيل خدمة مرضي الكلي بمحافظة الدقهلية.