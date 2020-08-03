AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض خلال العيد

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إنه تم تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من ٣٠٠٠ مريض غسيل كلوي بـ ٣٢ وحدة غسيل كلوي بالمحافظة، حيث تم تقديم أكثر من ٦٠٠٠ جلسة غسيل كلوي لهم خلال إجازة العيد.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن خدمة الغسيل الكلوي بمحافظة الدقهلية من الخدمات المتميزة والمتطورة بمحافظة الدقهلية وتقدم بأحدث وأفضل معايير الجودة ومكافحة العدوي ويتم بها اتخاذ كل التدابير الوقائية اللازمة للمرضى.

وأضاف أنها قدمت دورا كبيرا في مواجهة وباء كورونا بتقديم أكثر من ٤٠٠ جلسة غسيل كلوي للحالات المصابة بالكورونا والاشتباه وبأماكن منفصلة مجهزة لذلك.

ووجه الشكر لكل الأطقم الطبية بجميع وحدات الكلي في دورها العظيم وتضحياتها الكبيرة في سبيل خدمة مرضي الكلي بمحافظة الدقهلية.
صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض خلال العيد
صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض خلال العيد
صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض خلال العيد
صحة الدقهلية: تقديم خدمة الغسيل الكلوي لأكثر من 3000 مريض خلال العيد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة الدقهلية تعلن إجراء ١٠ آلاف جلسة غسيل كلوي خلال اسبوع العيد

من بينهم مسن.. خروج وتعافي 23 حالة من مصابي كورونا من العزل بـ تمى الأمديد

2000 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالمجان

مستشفى الأقصر العام تخدم 260 مريضا بـ60 جهازا للغسيل الكلوى.. صور

ترشيحاتنا

سورى وصعيدى.. مصدر يكشف عن هوية عنصرين بالتشكيل المعاون للجنة الحكام

سحقتها الحيتان.. سيدة تنجو من الموت بإعجوبة

انتهاء إجازة عيد الأضحى للبنوك.. اليوم

بالأرقام.. تاريخ مواجهات الزمالك أمام طارق العشري قبل لقاء المصري

النواب يكشف عن تفاصيل تعديل قانون امتحانات الثانوية العامة

محمود علاء يدخل في خلاف مع إدارة الزمالك بسبب مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العربية أتفككت من بعضها.. شاهد تحطم سيارة في حادث مروع بصلاح سالم

مواصفات بي ام دبليو bmw 218i gran coupe الجديدة في مصر .. فيديو و صور

شاب وشقيقته بين الضحايا.. تحقيقات موسعة في مصرع وإصابة 15 بحادث ترعة المريوطية