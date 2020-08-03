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فن

في ذكرى ميلاد رشدي أباظة.. والدته سبب وفاته ورفضت إلقاء نظرة أخيرة عليه

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:09 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان رشدي أباظة دنجوان السينما المصرية، الذي قدم العديد من الأعمال الفنية التي ستظل محفورة في وجدان المشاهد العربي، فقد ولد في عام 1926 ورحل عن عالمنا في 27 يوليو 1980.

في آخر أيام رشدي اباظة كان مصابًا بالسرطان، وهو الأمر الذي جعل والدته  تتراجع عن كتابه أملاكها له، بعدما عرفت أنه سيموت بعد ٦ أشهر فقط، وأيقنت أن أشقاءه لأبيه سيرثونه.

وحينما رفض اباظة الأمر قامت والدته بتسريب التقرير الطبي الذي يؤكد أنه سيرحل عن الدنيا بعد ٦ أشهر، وشكّل هذا الأمر صدمة في حياته ومات بعدها على الفور.

وحينما أخبروا والدته بوفاته رفضت الحضور إلى المستشفى لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، بسبب الخلافات الشديدة التي كانت قائمة بينهما.
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