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محافظات

بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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قسم المحافظات
وسط إجراءات احترازية مشددة، استقبلت كنيسة السيدة العذراء والقديس أثناسيوس الرسولي بدمنهور صباح اليوم المصلين، بعد إغلاق دام قرابة ٤ أشهر.

وقال القس تادرس تادرس راعي الكنيسة، في تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" إنه تم تحديد ضوابط وإرشادات للتسجيل وحضور القداسات، والتي شملت التسجيل مسبقًا قبل حضور القداس ن خلال التسجيل الإلكتروني أو الاتصال تليفونيا على الكنيسة، على أن يتم التسجيل لحضور قداس واحد فقط للشخص خلال شهر أغسطس، وإلغاء أي تسجيلات مكررة تلقائيًا.

وأضاف القس "تادرس" أن الكنيسة خصصت فريقا من الكشافة لتطبيق الإجراءات اللازمة  بدءا من الدخول من باب الكنيسة لقياس درجة الحرارة مع توفير المواد المطهرة وتعقيم الكنيسة قبل وبعد كل قداس، فضلًا عن مراعاة استقبال 25% من القدرة الاستيعابية للكنيسة، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعى، وحددت الكنيسة موعد الدخول قبل بدء القداس بنصف ساعة فقط، على أن يُغلق الباب الخارجي للكنيسة بعدها ويُمنع الدخول أو الخروج.

كان البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد أصدر تعليمات بإعادة فتح الكنائس فى 3 أغسطس الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي وانتشار فيروس كورونا، حيث منعت الكنيسة السلام باليد نهائيا والاكتفاء بالتحية بالانحناء فقط، مع ارتداء الكمامة منذ دخول الكنيسة وحتى الخروج منها، وناشدت الكنيسة المصلين إحضار مستلزماتهم الشخصية.
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
بإجراءات احترازية.. شاهد كنيسة السيدة العذراء بدمنهور تستقبل المصلين
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