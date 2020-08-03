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أشد خطرا من الأعداء.. متخصص شأن ليبي: قطر تتعاون مع تركيا في غزو المنطقة العربية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 12:24 م
قطر وتركيا
قطر وتركيا
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هاجر إبراهيم
قال عبد الستار حتيتة، المتخصص في الشأن الليبي، إن حديث المشير خليفة حفتر مبني على رؤية الجيش الوطنى الليبي لتحرير التراب الليبي من مرتزقة أردوغان ومن الميليشيات والإرهابيين، مشيرًا إلى أن أمام الجيش الوطني الليبي عبء كبير باستعادة الأمن والأمان بالبلاد.
 

وأضاف "حتيتة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من ثقل المهمة على الخليفة حفتر إلا أن هناك نوعًا كبيرًا من التساهل في القدرة على طرد هؤلاء الغزاة، موضحًا أن الأمر يتطلب بعض الوقت والاستعدادات. 


وتابع أن الجيش الوطنى الليبي يبدو أن لديه ثقة كبيرة في قدرته على إعادة الاستقرار إلى ليبيا بالتناسق مع أبناء الشعب الليبي والقبائل وبعض الدول الصديقة، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام العربية فى العموم تعانى من مشاكل بسبب غياب رؤية عربية واضحة.

وأكد أنه لا يوجد تكتل عربي واضح ذو إستراتيجية ومحددات للأمن القومي في مواجهة الأطماع الأجنبية سواء كانت تركيا او غيرها، لافتا إلى أن قطر لديها قاعدة عسكرية تركية وإمكانيات مالية ضخمة تنفقها على وسائل الإعلام وعلى مراكز إتخاذ القرار فى الغرب واستقطاب أطراف عربية، حيث تعتبر تلك مشكلة كبيرة.

وأشار إلى أنه كان ينبغي على العرب منذ البداية إتخاذ إجراءات على قطر حتى لا تخرج على الأمن القومى العربي والتوجهات العربية بشكل عام، مضيفًا أن قطر بدأت تتعاون مع تركيا في غزو المنطقة العربية وإرسال الأموال لتركيا، حيث إنها أشد خطرًا من الخصوم والأعداء أنفسهم.
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