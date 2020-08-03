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محافظات

راغبون فى السفر للخارج.. إجراء فحص كورونا لـ99 مواطنا بالشرقية

الإثنين 03/أغسطس/2020 - 01:48 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩" لـ ٩٩ مواطنا من المسافرين للخارج من أبناء محافظة الشرقية حتى الآن.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين، وذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

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وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يوميًا بدءًا من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني
 https://clab.mohp.gov.eg/ 
على الإنترنت، ويقوم باستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومي"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.
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