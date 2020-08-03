خلال إجازة عيد الأضحى.. حملات مكبرة لإيقاف البناء المخالف بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن تضرب بقوة ضد المتعدين على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.





شدد المحافظ على رؤساء المراكز تكثيف اللجان الميدانية لرصد أى محاولات للبناء المخالف بدون تراخيص قانونية أو التعدى على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وإزالتها فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها وسيادة القانون على الجميع.





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وأضاف المحافظ انه قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة لإزالة كل التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، حيث توجهت الحملة لقرية صافور وتم إيقاف أعمال بناء سقف الدور الثانى لمضيفة (ابو عافية) والمقامة علي أرض أملاك الدولة، فتم فك الشدة الخشبية بالكامل المجهزة لصب سقف الدور الثانى للمضيفة والتحفظ على الخشب واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





فيما تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى ملاحقة كل من تسول له نفسه التعدى على الأراضى الزراعية أو أراضى أملاك الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.